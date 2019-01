Sejumlah Kelompok Bantuan AS Berniat Mengunjungi Korea Utara Pada Musim Semi

Photo : YONHAP News

Beberapa kelompok AS meminta izin pemerintah Washington untuk melakukan kunjungan dan memberi bantuan kemanusiaan ke Korea Utara.Voice of America (VOA) pada hari Kamis (17/1/19) melaporkan sebuah organisasi AS, Teman Kristen Korea (CFK) pada hari Senin (14/1/19) telah mengajukan izin untuk melakukan kunjungan ke Korea Utara dan berharap dapat mewujudkannya pada musim semi mendatang.Pemimpin CFK, Heidi Linton menyampaikan agar kegiatan kunjungan ke Korea Utara yang memiliki tujuan amal dan kemanusiaan dapat dikecualikan dari sanksi internasional, sehingga kegiatan serupa ke depan dapat dilanjutkan dengan lancar.Perhimpunan dokter keturunan Korea di AS yang selama ini telah memberikan bantuan medis di Korea Utara juga sedang mempersiapkan diri untuk mengajukan izin kunjungan serupa pada musim semi mendatang.Perwakilan Khusus Kementerian Luar Negeri AS untuk Korea Utara, Steven Biegun pada bulan Desember lalu telah mengisyaratkan kemungkinan untuk mengkaji pelonggaran larangan perjalanan warga AS ke Korea Utara secara menyeluruh.