Korea Selatan dan AS Membahas Isu Korea Utara Melalui Konferensi Video

Photo : YONHAP News

Kelompok kerja Korea Selatan dan AS untuk Korea Utara telah mengadakan sesi pembahasan melalui konferensi video pada hari Kamis (17/1/19).Kementian Luar Negeri di Seoul mengatakan kedua pihak telah membahas berbagai isu yang tertunda, seperti hubungan antara Korea Utara dan AS dan kerja sama antar-Korea.Dalam sesi hari Kamis, dua pihak juga membicarakan beberapa proyek kemanusiaan seperti penyediaan obat flu Tamiflu dan mengatur reuni video untuk anggota keluarga terpisah saat Perang Korea.Mereka juga bertukar informasi tentang kemungkinan pertemuan tingkat tinggi antara AS dan Korea Utara, serta KTT kedua mereka, sejalan dengan kunjungan Wakil Ketua Partai Buruh Korea Utara Kim Yong-chol ke Washington pada hari Kamis.Sejau ini, Korea Selatan dan AS telah mengadakan pertemuan kelompok kerja tatap muka sebulan sekali dan sekali melaksanakan konferensi video untuk memeriksa kemajuan proses tingkat kerja.