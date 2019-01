Utusan Pemimpin Korea Utara akan Bertemu dengan Menlu AS untuk Membahas KTT Antar-negara

Photo : KBS News

Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara, Kim Yong-chol berangkat menuju Washington pada hari Kamis (17/1/19) untuk mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan mitranya Mike Pompeo jelang KTT ke-2 Korea Utara-AS.Empat pejabat tinggi Korea Utara termasuk Kim dan Direktur Strategi Garis Depan Unifikasi Kim Sung-hye dilaporkan telah memesan tiket pesawat dari Beijing ke Washington.Wakil Ketua Kim diperkirakan akan mengadakan pertemuan dengan Pompeo pada hari Jumat (18/1/19) waktu setempat setelah tiba di Washington pada Kamis malam.Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak diperkirakan akan mengatur jadwal, tempat dan tema pembicaraan KTT ke-2.Ini adalah pertama kalinya pejabat tinggi Korea Utara mengadakan kunjungan kenegaraan ke ibu kota AS Washington.Wakil Ketua Kim diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Trump seusai bertemu dengan Pompeo.Media utama AS termasuk CNN dan Washington Post mengabarkan bahwa Kim Yong-chol akan menyampaikan surat dari Kim Jong-un kepada Trump setelah mengunjungi Gedung Putih.Washington Post menulis bahwa Trump kemungkinan secara resmi akan mengumumkan pembukaan KTT ke-2 dengan Korea Utara pada hari Jumat waktu setempat.Sementara itu, Wakil Presiden AS Mike Pence dalam pertemuan kepala misi diplomatik luar negeri AS pada hari Rabu (16/1/19) waktu setempat menekankan agar Korea Utara mengambil langkah nyata dalam membongkar senjata nuklirnya.Ungkapan Pence tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu isu yang akan dibahas dalam KTT ke-2 mereka.Meskipun demikian, Pence tidak menyebut isu yang dikenal sensitif bagi Korea Utara, seperti HAM dan peningkatan sanksi.