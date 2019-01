Korea Utara dan AS Semakin Intensif Melaksanakan Dialog Tingkat Tinggi Jelang KTT Kedua Antar-negara

Photo : YONHAP News

Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara, Kim Yong-chol menuju Washington pada hari Kamis (17/1/19) untuk mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan mitranya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo jelang KTT ke-2 Korea Utara-AS.Empat pejabat tinggi Korea Utara termasuk Kim dan Direktur Strategi Garis Depan Unifikasi Kim Sung-hye dilaporkan telah memesan tiket pesawat dari Beijing ke Washington.Wakil Ketua Kim diperkirakan akan mengadakan pertemuan dengan Pompeo pada hari Jumat (18/1/19) waktu setempat setelah tiba di Washington pada Kamis malam.Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak diperkirakan akan mengatur jadwal, tempat dan tema pembicaraan KTT ke-2.Rombongan yang diketuai Kim tersebut memperpanjang jadwal selama sehari dari jadwal semula, sehingga mereka akan kembali ke Pyongyang pada Sabtu (19/1/19) sore.Melihat jadwal tersebut, Wakil Ketua Kim diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Trump seusai bertemu dengan Pompeo.Sehubungan dengan itu, media utama AS termasuk CNN dan Washington Post mengabarkan bahwa Kim Yong-chol akan menyampaikan surat dari Kim Jong-un kepada Trump setelah mengunjungi Gedung Putih.Washington Post menulis bahwa Trump kemungkinan secara resmi akan mengumumkan pembukaan KTT ke-2 dengan Korea Utara pada hari Jumat waktu setempat.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Korea Utara Choi Sun-hee yang mengunjungi Beijing, berangkat ke Swedia pada hari Kamis (17/1/19) sore.Dengan demikian, pertemuan tingkat praktis antara Choi dan Perwakilan khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun kemungkinan dilakukan setelah pembicaraan tingkat tinggi antara Korea Utara dan AS di Washington.