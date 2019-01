Pejabat Utama Korea Utara Kim Yong-chol Tiba di Washington

Photo : KBS

Salah satu pejabat utama Korea Utara telah tiba di Washington untuk mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan mitranya dari AS untuk menyelesaikan rincian KTT Korea Utara-AS yang ke-2.Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Kim Yong-chol tiba di Bandara Internasional Dulles di luar Washington hari Kamis (17/1/19) sekitar pukul 06.30 petang melalui penerbangan United Airlines dari Beijing.Selama tiga hari perjalanannya, Kim diperkirakan akan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Jumat (18/1/19), meskipun Kementerian Luar Negeri AS belum berkomentar terkait perjalanan dan jadwal Kim di AS.Setelah pertemuan dengan Pompeo, Kim dilaporkan akan menemui Presiden Donald Trump di Gedung Putih dan menyampaikan surat dari Kim Jong-un.Pejabat tinggi itu diperkirakan akan pulang melalui Beijing pada Sabtu (19/1/19) sore.