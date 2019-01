Kepala BIN Korea Selatan Mengunjungi Washington pada Akhir Pekan Lalu

Photo : YONHAP News

Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Korea Selatan Suh Hoon dilaporkan telah mengunjungi Washington pada akhir pekan lalu secara rahasia.Sebuah sumber berita Washington menyatakan, Kepala BIN dikabarkan mengunjungi Washington pada tanggal 13 Januari dan bertemu denganKetua Badan Intelijen Pusat AS (CIA) Gina Haspel untuk mengoordinasikan posisi dua negara jelang KTT Korea Utara dan AS.Suh diperkirakan telah bertukar informasi rahasia tentang pergerakan Korea Utara untuk melanjutkan kemajuan pembicaraan denuklirisasi antara Pyongyang dan Washington.Suh dikenal memiliki peran penting dalam komunikasi antara Korea Selatan, Korea Utara dan AS untuk menghadapi isu nuklir Korea Utara dengan melakukan kunjungan ke AS.