Cheongwadae Sambut KTT Korea Utara-AS Ke-2 pada Februari

Photo : KBS News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyambut pengumuman Gedung Putih bahwa KTT Korea Utara -AS ke-2 akan diadakan pada akhir bulan Februari.Juru Bicara Cheongwadae Kim Eui-kyeom dalam komentarnya pada hari Sabtu (19/119) mengatakan bahwa KTT Korea Utara-AS ke-2 diharapkan menjadi titik balik untuk mengukuhkan perdamaian permanen di Seenanjung Korea.Kim menjelaskan bahwa pemerintah Korea Selatan akan bekerja sama dengan negara bersangkutan berdasarkan kolaborasi erat dengan AS demi membuahkan hasil yang nyata dalam mewujudkan denuklirisasi dan sistem perdamaian permanen di Semenanjung Korea.Ditambahkannya, pemerintah Korea Selatan akan mengambil segala peranan yang diperlukan demi menyukseskan penyelenggaraan KTT Korea Utara-AS yang ke-2 sembari memperluas kolaborasi dengan AS dan dialog dengan Korea Utara.