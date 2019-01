Stephen Biegun Berangkat ke Swedia Tanggal 19-22 Januari

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun akan mengunjungi Swedia mulai tanggal 19 Januari.Kementerian Luar Negeri AS pada hari Sabtu (18/1/19) menyatakan bahwa Biegun berkunjung ke Swedia mulai tanggal 19 hingga 22 untuk konferensi internasional yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri Swedia.Sementara itu,Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hee telah tiba di Swedia dan menjalankan sejumlah agenda termasuk pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Swedia.Selama di Swedia, Biegun dan Choe Son-hee akan membahas proses pelaksanaan dan topik pembicaraan dalam KTT Korea Utara-AS ke-2.Pertemuan Biegun dan Choe itu diperkirakan akan menjadi kesempatan pertama bagi kedua pihak untuk mengatur kebutuhan masing-masing pihak secara rinci.Sehubungan dengan itu, Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Lee Do-hoon juga telah berangkat ke Swedia pada hari Sabtu (18/1/19) dini hari.Oleh karena itu, sebagian pihak memperkirakan akan ada pertemuan antar-Korea atau antara kedua Korea dan AS di Swedia.