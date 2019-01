Diplomat Korsel dan AS Diskusikan Korut dan Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Para diplomat tertinggi Korea Selatan danAS telah bertukar pandangan tentang pertemuan puncak kedua yang akan datang antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bersamaan dengan masalah aliansi yang tertunda.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pada hari Senin (19/01) bahwa Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengadakan pembicaraan telepon pada hari sebelumnya untuk membahas hasil dialog tingkat tinggi pekan lalu antara Pyongyang dan Washington.Setelah pertemuan pejabat senior Korea Utara Kim Yong-chol dengan Pompeo dan Trump di Washington, AS mengumumkan bahwa KTT kedua akan berlangsung pada akhir Februari.Perjalanan Kim telah membuka jalan bagi KTT kedua sehingga para diplomat sepakat untuk bekerja sama dalam memastikan janji denuklirisasi yang dibuat pada KTT bersejarah AS-Korea Utara tahun lalu diimplementasikan.Pada negosiasi yang sedang berlangsung mengenai pembagian biaya penempatan pasukan Amerika di Korea Selatan, Kang dan Pompeo sepakat untuk mengusahakan kesepakatan awal yang rasional dan dapat diterima bersama berdasarkan aliansi.