Korut dan AS Mengakhiri Pembicaraan Tingkat Kerja di Swedia

Photo : YONHAP News

Korea Utara dan AS mengakhiri pembicaraan tingkat kerja di Swedia pada hari Senin untuk mempersiapkan pertemuan puncak kedua antara pemimpin mereka.Menurut Reuters, juru bicara Kementerian Luar Negeri Swedia mengatakan pembicaraan konstruktif telah diadakan yang mencakup isu-isu tentang perkembangan di Semenanjung Korea, termasuk pembangunan kepercayaan, pengembangan ekonomi dan keterlibatan jangka panjang.Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun dan mitranya dari Korea Utara, Choe Son-hui, mengadakan diskusi selama tiga hari di fasilitas terpencil di luar kota Stockholm.Kepala utusan nuklir Korea Selatan, Lee Do-hoon, juga tinggal di fasilitas tersebut untuk berperan sebagai mediator dalam pembicaraan bilateral atau trilateral.Melalui pembicaraan tersebut, para peserta dilaporkan melakukan diskusi yang luas dan terus terang mengenai masalah-masalah terkait KTT Korea Utara - AS kedua, terutama denuklirisasi Korea Utara dan langkah-langkah AS.Dilaporkan bahwa Biegun meninggalkan fasilitas tersebut pada jam 10:45 Senin, dan Choe dan Lee terlihat pergi dua jam kemudian. Utusan Korea Selatan dan Korea Utara diperkirakan telah mengadakan pembicaraan selama dua jam.