Pendapatan Per Kapita Korsel Tahun Lalu Melewati 31 Ribu Dolar AS

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Korea Selatan (BOK) menyatakan hari Selasa (22/1/19) bahwa pendapatan per kapita pada tahun lalu melewati 31 ribu dolar AS apabila mempertimbangkan rasio pertumbuhan ekonomi rill dan nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika.Pendapatan per kapita tahun 2017 mencapai 29.745 dolar AS. Walaupun Korea Selatan telah memasuki era pendapatan per kapita kisaran 20 ribu dolar Amerika sejak tahun 2006 lalu, namun angka itu gagal melewati 30 ribu dolar Amerika selama 10 tahun lebih.Namun, produk domestik bruto (PDB) nominal per kapita belum diumumkan, sehingga periode persis dimana pendapatan per kapita melewati 30 ribu dolar Amerika masih dapat berubah.