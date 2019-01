Dubes AS untuk Korsel Meminta Penerimaan Peningkatan Biaya Pertahanan AS

Photo : YONHAP News

Diinformasikan hari Selasa (22/1/19) bahwa Duta Besar AS untuk Korea Selatan, Harry Harris meminta kepada pemerintah Seoul untuk menerima langkah peningkatan biaya pembagian penempatan pasukan AS di Korea Selatan.Menurut sumber berita pemerintah, Dubes Harris mengunjungi Cheongwadae pada akhir bulan Desember lalu untuk menekankan keperluan pencapaian awal Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan Antara Korea Selatan dan AS ke-10 yang diberlakukan mulai tahun ini.Harian Donga Ilbo memberitakan bahwa Dubes Harris mengatakan kepada Ketua Badan Keamanan Nasional Chung Eui-yong, apabila permintaan peningkatan biaya pembagian tidak diterima, pihak AS dapat mempertimbangkan langkah lain untuk mengimplementasikan Perjanjian Pertahanan Bersama antara Korea Selatan dan AS.Sehubungan dengan hal tersebut, Kedutaan Besar AS menyatakan pihaknya tidak akan mengomentari isi pembahasan diplomasi yang tidak terbuka.Dubes Harris pernah memuat sebuah laporan di harian dalam negeri Korea Selatan yang berisi Korea Selatan harus memikul biaya pembagian pertahanan secara lebih banyak.Sementara itu, Korea Selatan dan AS terus bernegosiasi sejak bulan Maret tahun lalu untuk menandatangani perjanjian ke-10, dan berupaya mempersempit perbedaan pandangan dalam biaya pembagian yang dipikul masing-masing pihak. Namun, negosiasi terakhir yang digelar di Seoul pada bulan Desember gagal tercapai.Dua pihak hampir mencapai kesepakatan atas kenaikan biaya pertahanan kisaran 1 triliun won, namun Presiden Donald Trump menuntut sekitar 1,3 triliun won untuk perjanjian satu tahun.Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-hwa dan Menteri Pompeo mengadakan pembicaraan melalui telepon pada hari Senin (21/1/19), untuk saling berupaya agar cepat mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak secara rasional dalam waktu dekat.