Korea Selatan adalah Pembeli Senjata AS Terbesar Ketiga

Korea Selatan muncul sebagai pembeli senjata buatan AS terbesar ketiga dalam jumlah pembelian gabungan selama 10 tahun terakhir.Menurut data dari Badan Teknologi dan Kualitas Pertahanan Korea, AS menjual senjatanya senilai 10,64 miliar dolar ke Arab Saudi dalam periode tahun 2008 hingga 2017.Australia adalah pembeli senjata AS terbesar kedua senilai 7,28 miliar dolar, disusul oleh Korea Selatan sebanyak 6,73 miliar dolar dan Uni Emirat Arab senilai 6,7 miliar dolar.Nilai ekspor senjata AS ke Korea Selatan selama 10 tahun terakhir menguasai 16% dari anggaran pertahanan Seoul untuk tahun ini dengan capaian 46 triliun won.AS mengekspor senjata sebanyak 90 miliar dolar ke seluruh dunia dalam periode 10 tahun terakhir.Sementara itu, Korea Selatan berada di peringkat ke-13 sebagai importir senjata konvensional terbesar antara tahun 2013 hingga 2017.