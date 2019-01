Wisatawan Asia Menyukai Myeongdong, Wisatawan Eropa Menyukai Istana Kuno

Photo : YONHAP News

Wisatawan Asia yang berkunjung ke Seoul pada tahun 2017 menyukai daerah Myeongdong sementara wisatawan dari AS dan Eropa menyukai istana kuno.Pemerintah Seoul bersama dengan Universitas Kyung Hee merilis "Prospek Tren Wisata Kota dan Penelitian tentang Tempat Wisata Kota Seoul" pada hari Jumat (25/1/19).Menurut data, 30,9% wisatawan China paling menyukai Myeongdong, dan diiringi dengan pasar Dongdaemun dan Seoul Tower.Sedangkan untuk wisatawan Jepang, Myeongdong menempati urutan pertama dan disusul dengan daerah Sinchon dan Hongdae.Untuk wisatawan dari AS dan Eropa, mereka paling menyukai istana kuno kemudian Myeongdong dan Itaewon.Pemerintah Seoul mengatakan wisatawan dari Asia memilih Seoul untuk berbelanja sementara wisatawan dari AS dan Eropa ke Seoul karena aset budaya dan sejarah.Wisatawan dari Jepang, Amerika, dan Eropa mendapat informasi tentang tur ke Korea melalui internet sementara wisatawan China dari kenalan dan kerabat mereka.Respon positif wisatawan asing tentang Korea meningkat drastis sampai level 90% setelah mereka berwisata di negeri ginseng itu.Pemerintah Seoul berencana menerapkan hasil penelitian tersebut pada 'Rencana Pengembangan Wisata Seoul Tahap Menengah 2019-2023'.