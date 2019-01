Bolton: AS Membutuhkan Tanda Signifikan dari Korut Mengenai Penyerahan Senjata Nuklir

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan bahwa yang dibutuhkan AS dari Korea Utara adalah "tanda signifikan dari keputusan strategis untuk menyerahkan senjata nuklir."Dalam sebuah wawancara dengan The Washington Times yang diterbitkan hari Jumat, Bolton mengatakan bahwa itu adalah saat dimana AS melihat bahwa denuklirisasi akan dilaksanakan dan Presiden Trump dapat mulai mencabut sanksi. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu sekitar satu bulan bahwa penasihat keamanan, yang dianggap sebagai garis keras dalam pemerintahan Trump, secara terbuka berbicara tentang Korea Utara. Pada awal bulan Desember, Bolton mengatakan bahwa Washington dapat melihat penghapusan sanksi ekonomi ketika melihat "kinerja" dari Korea Utara mengenai denuklirisasi. Dalam wawancara terbaru, ia mengatakan bahwa sanksi global terhadap Korea Utara tidak boleh dikurangi pada tahap ini. Terlebihkepada China, dia menyampaikan pesan untuk mengawasi perbatasannya dan memastikan penegakan sanksi yang ketat. Bolton menegaskan kembali koordinasi dengan Beijing terkait sanksi Korea Utara, dengan mengatakan bahwa China juga mendukung tekanan yang diberikan untuk mencapai denuklirisasi.