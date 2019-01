Harga Bensin Turun Selama 12 Minggu Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Harga bensin dan diesel dalam negeri Korea turun selama 12 minggu berturut-turut, namun penurunan tidak begitu pesat.Opinet, situs informasi harga minyak yang dikelola Perusahaan Minyak Nasional Korea (KNOC) menyatakan, harga rata-rata bensin yang dijual di pom bensin seluruh negeri turun 2,5 Won per liter menjadi 1.345,5 Won pada minggu ke-4 bulan Januari.Angka itu tercatat yang paling rendah dalam 34 bulan terakhir, tepatnya sejak bulan Maret 2016 yang tercatat sebesar 1.348,1 Won.Menurut KNOC, harga minyak internasional mengalami peningkatan akibat adanya kemungkinan jatuhnya sanksi ekspor dari AS untuk minyak mentah Venezuela dan situasi ekonomi China. Namun stok minyak mentah dan bensin di AS meningkat sehingga peningkatan harga tidak begitu pesat. Diperkirakan harga produk minyak di dalam negeri akan menjaga kisaran pada saat ini.