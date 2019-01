Film Komedi Korea 'Extreme Job' Menarik 3 Juta Penonton pada Hari ke-5

Photo : YONHAP News

Film komedi Korea Selatan "Extreme Job" telah melampaui penjualan tiga juta tiket pada hari kelima peluncurannya.Menurut angka box-office dari Dewan Film Korea pada hari Senin (28/1/19), film ini berhasil meraih dua juta penonton pada hari Sabtu (26/1/19) dan penjualan tiket kumulatif mencapai 3,12 juta satu hari kemudian.Dirilis pada hari Rabu (23/1/19) minggu lalu, film tersebut mencatat satu juta penonton pada hari ketiga berturut-turut dan dua juta pada hari keempat.Film ini mencapai angka tiga juta pada hari kelima, lima hari lebih cepat dari "Miracle in Cell No. 7," film komedi terlaris Korea sepanjang masa.Rekor ini juga satu hari lebih cepat dari film megahit "Veteran" dan "The Thieves" yang menarik lebih dari sepuluh juta penonton bioskop.Film komedi yang dibintangi Ryu Seung-ryong dan Lee Ha-nee berkisah tentang tim detektif narkotika yang menyamar di sebuah toko ayam goreng untuk menindak lingkaran kejahatan yang terorganisir.