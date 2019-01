Dubes AS Harry Harris Bertemu dengan Sejumlah Menteri Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Duta Besar AS untuk Korea Selatan Harry Harris bertemu dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan pada hari Senin (28/1/19).Harris mengunjungi Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Jeong Kyeong-doo secara tertutup.Mereka membahas berbagai isu antara Korea Selatan dan AS, serta bertukar pandangan mengenai 'konflik radar' antara Korea Selatan dan Jepang.Dubes Harris pernah menjabat sebagai Komandan Armada Pasifik AS sebelum diangkat sebagai Dubes untuk Korea Selatan, sehingga mereka diperkirakan membahas konflik yang muncul akibat pesawat pengintai Jepang yang diduga terbang rendah dan mengancam kapal Korea Selatan.Harris kemudian bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha dan menurut kementerian terkait mereka bertukar pandangan mengenai isu antara dua negara, termasuk pembagian biaya pertahanan.