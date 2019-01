Washington Times: AS Mempersiapkan Paket Ekonomi untuk Menginduksi Denuklirisasi Korea Utara

Photo : YONHAP News

AS dilaporkan tengah mempersiapkan "paket ekonomi khusus" untuk mendorong Korea Utara mengambil langkah-langkah spesifik menuju denuklirisasi.Washington Times mengabarkan pada hari Senin (28/1/19) waktu setempat bahwa AS dan negara sekutunya akan memberlakukan sistem rekening bersama untuk membuktikan mereka memberikan imbalan atas denuklirisasi Korea Utara.Rekening bersama atau 'escrow' adalah pengaturan legal setoran yang disimpan pihak ketiga, sementara menunggu isi kontrak dipenuhi.Washington Times mengatakan bahwa Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun menguasai rencana itu dan berusaha membujuk Korea Utara untuk bekerja sama dalam pembicaraan terbaru.Rencana itu terfokus pada pengamanan janji miliaran dolar dari Korea Selatan, Jepang dan Uni Eropa untuk proyek infrastruktur dan pembangunan Korea Utara.Sementara itu, sebuah sumber berita mengatakam rencana itu dapat menjadi jaminan yang dapat diajukan kepada Kim Jong-un untuk meyakinkan bahwa ia akan mendapat banyak keuntungan besar di masa depan.