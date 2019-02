Gubernur BOK: AS Hentikan Kenaikan Suku Bunga untuk Sementara

Photo : YONHAP News

Gubernur Bank Sentral Korea (BOK) menyatakan AS mengambil langkah yang lebih longgar daripada yang diperkirakan pada pertemuan kebijakan terbarunya, menggarisbawahi hal itu kemungkinan akan membantu menstabilkan pasar keuangan.Bank Sentral AS pada hari Rabu (30/1/19) membekukan suku bunga acuannya pada angka 2,25-2,50 persen, dengan mengisyaratkan penghentian kenaikan suku bunga secara singkat.Gubernur BOK Lee Ju-yeol menerangkan kepada wartawan pada hari Kamis (31/1/19) bahwa AS akan menunggu penyesuaian suku bunga masa depan dan secara fleksibel meningkatkan kembali neraca keuangannya, sejalan dengan kondisi ekonomi ke depan.Gubernur Lee menggambarkan The Fed yang mengambil pendekatan untuk menunggu dan melihat situasi terkait di tengah ketidakpastian saat ini dan tidak menyampaikan penilaian risiko ekonomi.Dia lebih lanjut mengatakan, pandangan The Fed diharapkan akan membantu menstabilkan pasar keuangan, mengatakan perubahannya akan berdampak pada kebijakan moneter Korea Selatan dan banyak negara lain di masa depan.