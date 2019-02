Jelang KTT ke-2, Korea Utara dan AS Akan Menggelar Pertemuan Tingkat Kerja pada Minggu Depan

Photo : YONHAP News

Korea Utara dan AS akan menggelar pembicaraan tingkat kerja pada minggu depan untuk mempersiapkan KTT antara pemimpin kedua negara.Kementerian Luar Negeri AS pada hari Kamis (31/1/19) mengatakan, Utusan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun akan melakukan perjalanan ke Seoul pada hari Minggu (3/2/19) untuk pertemuan tindaklanjut bersama rekannya dari Korea Utara, yang juga merupakan duta besar untuk Spanyol, Kim Hyok-chol.kedua pihak akan mendiskusikan "langkah-langkah untuk menindaklanjuti obyektifitas AS terkait denuklirisasi akhir Korea Utara yang sepenuhnya terverifikasi", tanpa menyebutkan tanggal atau lokasi pembicaraan.Kementerian Luar Negeri AS juga akan mendiskusikan cara membuat perkembangan terkait komitmen-komitmen yang dibuat dua pemimpin di Singapura dalam KTT pertama bulan Juni tahun lalu.Di Seoul, Biegun berencana mengadakan pembicaraan bersama rekannya dari Korea Selatan, Lee Do-hoon.