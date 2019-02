Film Korea 'Joint Security Area, JSA' Akan Diproduksi Ulang oleh Hollywood

Photo : KBS News

Film Korea Selatan 'Joint Security Area (JSA)' yang disutradari oleh Park Chan-wook akan diproduksi ulang di Hollywood setelah 19 tahun sejak film pertama diputar.Situs film global Internet Movie Database (IMDb) menyampaikan bahwa penulis naskah David Frenzny sedang bersiap untuk kembali membuat film tersebut.Film 'Joint Security Area' yang mengisahkan prajurit dua Korea di Zona Demiliterisasi pernah dimainkan oleh Lee Young-ae, Lee Byung-hun and Song Kang-ho, dan diputar di Korea Selatan pada tahun 2000 lalu.Mengutip media asing, film remake tersebut akan berlatar belakang di perbatasan AS dan Meksiko dan mengisahkan pertempuran Marinir AS dan pasukan khusus Meksiko.Film tersebut akan mulai memasuki proses syuting mulai musim gugur mendatang.