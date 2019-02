Korea Utara dan AS Kemungkinan Lakukan Pertemuan Tingkat Kerja pada Awal Minggu Depan

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus Kebijakan urusan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun akan mengunjungi Korea Selatan pada hari Minggu (3/2/19) untuk persiapan KTT Korea Utara-AS ke-2 yang akan diadakan pada akhir bulan ini.Sumber berita diplomatik hari Sabtu (2/2/19) mengatakan Biegun memasuki Korea Selatan melalui Bandara Internasional Incheon pada hari Minggu (3/2/19) kemudian mengadakan pertemuan tingkat kerja dengan mitranya dari Korea Utara, Mantan Duta Besar Korea Utara untuk Spayol Kim Hyok-chol.Waktu dan tempat pertemuan belum dipastikan, namun Biegun dan Kim Hyok-chol diperkirakan akan melakukan pertemuan di Panmunjeom pada hari Senin (4/2/19).Dalam pertemuan itu, Korea Utara dan AS kemungkinan besar akan membicarakan denuklirisasi dan tindak balasan yang akan dimuat dalam naskah pernyataan KTT ke-2.Tindakan balasan dari denuklirisasi disebutkan sebagai pengumuman pengakhiran perang, pembukaan kantor penghubung antara kedua negara dan perluasan bantuan kemanusiaan.Belum dapat diprediksi bagaimana batas pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara karena AS masih memiliki beberapa pandangan negatif.Sebelum pertemuan tingkat kerja dengan Korea Utara, Biegun akan bertemu dengan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Lee Do-hoon untuk membahas strategi perundingan dengan Kim Hyok-chol.