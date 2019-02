Utusan Khusus AS akan Bertemu dengan Pejabat Tinggi Korea Selatan Pada Hari Senin

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus Kebijakan urusan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun yang mengunjungi Korea Selatan menjelang pertemuan tingkat kerja antara Korea Utara dan AS, akan bertemu dengan para pejabat Korea Selatan pada hari Senin (4/2/18) untuk mengoordinasikan pandangan mengenai denuklirisasi Korea Utara dan langkah-langkat terkait.Biegun yang tiba di Seoul pada hari Minggu kemarin, dijadwalkan akan mengadakan pertemuan terpisah dengan mitranya, Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Lee Do-hoon dan Ketua Badan Keamanan Nasional Chung Eui-yong pada hari Senin.Selama pertemuan tersebut, Biegun akan membahas perencanaan KTT AS-Korea Utara yang kedua, termasuk denuklirisasi Korea Utara, pembentukan rezim perdamaian di Semenanjung Korea dan normalisasi hubungan Pyongyang dan Washington.Secara khusus, para pejabat Korea Selatan diperkirakan akan menyampaikan pendapat dari pemerintah Seoul kepada Biegun tentang pembongkaran fasilitas nuklir Yongbyon di Korea Utara, pembukaan kantor penghubung Korea Utara-AS, pernyataan resmi akhir untuk Perang Korea dan pemberian bantuan kemanusiaan ke Korea Utara.Para pejabat Korea Selatan juga kemungkinan akan menyampaikan pandangan pemerintah tentang masalah pembukaan kembali Kompleks Industri Gaeseong antar-Korea dan membuka kembali perjalanan ke Gunung Geumgang, dimana keduanya dikenai sanksi internasional.Menyusul pembicaraannya dengan para pejabat Korea Selatan, Biegun akan mengadakan pertemuan tingkat kerja di desa gencatan senjata Panmunjeom dengan mitranya dari Korea Utara, Mantan Duta Besar Korea Utara untuk Spayol Kim Hyok-chol untuk memperkuat rincian terkait dengan KTT Korea Utara dan AS yang dijadwalkan berlangsung pada akhir bulan ini.