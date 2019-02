Korsel dan AS Menuju Kesepakatan Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : KBS

Korea Selatan dan AS kemungkinan akan mencapai kesepakatan di minggu depan mengenai pembagian biaya pertahanan untuk pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan.Menurut sumber-sumber diplomatik pada hari Minggu, kedua belah pihak telah mempersempit perbedaan besar selama negosiasi yang sedang berlangsung.AS dikatakan telah menerima sebagian besar permintaan Korea Selatan untuk kenaikan biaya yang wajar, sementara Korea Selatan dikatakan telah menerima permintaan Washington untuk mengatur ulang masa berlaku perjanjian pembagian biaya pertahanan dari lima tahun menjadi satu tahun.Sejauh ini, AS telah menuntut Seoul untuk menanggung biaya pertahanan sebesar satu miliar dolar dan menetapkan masa berlakunya selama satu tahun. Sementara Seoul telah menolak untuk membayar lebih dari satu triliun won perihal biaya tersebut dan menuntut agar periode validitas yang ditetapkan berlangsung antara tiga hingga lima tahun.Sumber tersebut mengatakan AS telah menyatakan keinginan mereka untuk segera menyelesaikan masalah biaya pertahanan tersebut mengingat pentingnya aliansi Korea Selatan-AS dan bulan Februari ini penting bagi Seoul dan Washington untuk fokus pada persiapan denuklirisasi Semenanjung Korea.Di bawah kontrak lima tahun saat ini, biaya yang harus ditanggung oleh Seoul untuk tahun ini ditetapkan sekitar 960 miliar won, atau 856 juta dolar, yang merupakan kurang lebih setengah dari total biaya.