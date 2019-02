AS: Korea Selatan dan AS Sepakat Pembagian Biaya Pertahanan untuk Pasukan AS

Photo : KBS News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengonfirmasikan bahwa Korea Selatan dan AS telah menyepakati perjanjian pembagian biaya pertahanan untuk pasukan AS yang akan diterapkan mulai tahun ini.Salah seorang petugas kementerian itu mengatakan kedua pihak sedang fokus mengatur persoalan teknisnya secepat mungkin dan AS berterima kasih kepada Korea Selatan yang memberikan dana yang cukup banyak untuk mendukung persekutuan.Sehubung dengannya, CNN AS memberitakan bahwa Korea Selatan akan membayar sekitar satu miliar dolar untuk biaya pertahanan pasukan AS di Korea Selatan sesuai dengan perjanjian baru dan dana tersebut dinaikkan dari 800 juta dolar yang ditanggung Korea Selatan selama 5 tahun ini.