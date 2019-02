Albright: Trump Tidak Boleh Menjanjikan Penarikan Pasukan AS dan Penghentian Latihan Militer

Photo : KBS News

Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright mengkhawatirkan Presiden Donald Trump dalam KTT Korea Utara-AS ke-2 yang menjanjikan kepada Kim Jong-un untuk menghentian latihan militer gabungan Korea Selatan-AS atau menarik pasukan AS dari Korea Selatan.Madeleine Albright yang pernah menjadi menteri luar negeri pada pemerintahan Bill Clinton dalam wawancara dengan media 'Salon' hari Senin (4/2/19) mengatakan, hal yang sulit bagi pemerintahan selanjutnya adalah tidak mengetahui apa yang ingin dijanjikan Trump dalam KTT Korea Utara-AS yang ke-2.Dia mengatakan dirinya berharap agar Trump tidak menjanjikan atau melakukan hal yang dapat memiliki dampak dikemudian hari seperti penghentian latihan militer dan penarikan pasukan AS dari Korea Selatan.Albright mengkhawatirkan bahwa Trump ingin menjadikan Kim Jong-un sebagai salah satu cara terbaik bagi dirinya untuk memberikan sesuatu yang bisa berdampak jangka panjang pada rezim berikutnya.Sementara itu, Trump dalam wawancara dengan CBS hari Minggu (3/2/19) menegaskan dirinya tidak berniat untuk menarik pasukan AS dari Korea Selatan dengan mengatakan pihaknya belum mempunyai rencana terkait soal pasukan AS.