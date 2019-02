Wakil AS Stephen Biegun Mengunjungi Pyongyang pada Hari Rabu

Photo : KBS News

Perwakilan Khusus Kebijakan urusan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun mengunjungi Pyongyang pada hari Rabu (6/2/19) untuk melakukan pembicaraan tingkat kerja.Biegun berangkat dari pangkalan AS di Osan pada pukul 09.00 pagi dan tiba di Pyongyang melalui jalur penerbangan Laut Kuning.Ia bertemu dengan mantan Duta Besar Korea Utara untuk Spanyol Kim Hyok-chol yang menjadi mitra dialognya untuk membahas langkah denuklirisasi Korea Utara dan langkah imbalan dari AS.Apabila Korea Utara setuju untuk membongkar dan memeriksa fasilitas pengayaan uranium dan fasilitas nuklir Yongbyon, maka rencana pembangunan kantor penghubung antara Korea Utara dan AS serta pengeluaran deklarasi berakhirnya perang dan penandatanganan perjanjian perdamaian dapat dibahas.Kedua negara juga menyebutkan pembahasan pembukaan kembali Kompleks Industri Gaeseong dan pariwisata Gunung Geumgangsan, sehingga banyak pihak yang memperhatikan apakah dalam pertemuan kali ini dua pihak dapat mencari titik temu.Meskipun demikian belum dapat dipastikan apakah Biegun bertemu dengan Kim Jong-un dalam lawatan kali ini.