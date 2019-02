Politico: Pemimpin AS dan Korea Utara akan Bertemu pada 27-28 Februari di Vietnam

Photo : KBS News

Para pemimpin AS dan Korea Utara dijadwalkan untuk bertemu dalam KTT ke-2 mereka pada tanggal 27 dan 28 Februari di Vietnam.Menurut laporan Politico yang berbasis di AS pada hari Selasa (5/1/19), Presiden AS Donald Trump mengungkapkan tanggal dan tempat KTT pada beberapa media berita menjelang pidato kenegaraannya.Trump mengumumkan rincian pertemuan puncak selama pidatonya, yang akan mengikuti pertemuan puncak bersejarah pertamanya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura Juni tahun lalu.Dalam KTT pertama, dua pemimpin telah sepakat pada kerangka kerja negosiasi masa depan terhadap "denuklirisasi lengkap" Pyongyang.Trump juga mengatakan kepada para wartawan bahwa ia berencana bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada jadwal lawatan bulan ini, meskipun tidak jelas apakah pertemuan mereka juga akan terjadi di Vietnam.Pertemuan Trump-Xi dapat terjadi ketika pejabat AS menegosiasikan perjanjian perdagangan dengan China, menjelang tenggat waktu pertama bulan Maret yang telah disepakati dua negara.