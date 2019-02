BTS Akan Hadir di 2019 Grammy Awards

Photo : YONHAP News

BTS akan menghadiri ajang perhelatan musik bergengsi AS Grammy Awards ke-61 untuk membacakan nominasi penghargaan.Secara resmi, agensi BTS Big Hit Entertainment pada hari Selasa (5/2/19) menyatakan BTS telah diundang untuk menghadiri Grammy Award yang akan dilaksanakan pada tgl.10 Februari di Staples Center, LA, AS.Mereka akan menjadi salah satu pembaca nominasi, namun belum dilaporkan kategori penghargaan yang akan mereka bacakan.Ini adalah pertama kali dalam sejarah penyanyi dari Korea Selatan menghadiri acara Grammy Awards.Salah satu album BTS 'LOVE YOURSELF 轉 Tear' yang dirilis pada bulan Mei dan diproduseri oleh Lee Doohee juga masuk dalam nominasi Grammy dalam kategori karya album terbaik.Meskipun bukan kategori musik, hal itu cukup mengejutkan mengingat Grammy Awards adalah ajang musik AS dengan persaingan ketat dan jarang memasukan musisi dari luar negara barat.BTS telah mengukir sejara untuk masuk dalam tiga penghargaan musik terbesar di AS, yakni Billboard Music Awards, American Music Awards dan Grammy Awards.