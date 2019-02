Latihan Gabungan Militer Korea Selatan dan AS Akan Diumumka Setelah Pembahasan Tingkat Kerja Korea Utara-AS

Photo : KBS News

Otoritas militer Korea Selatan dan AS dilaporkan telah menyelesaikan pengaturan latihan militer gabungan pada semester pertama tahun ini dan sedang mempertimbangkan waktu pengumumannya.Menurut sebuah sumber pemerintah, Korea Selatan dan AS telah mempertimbangkah pengumuman oleh masing-masing pihak pada akhir bulan lalu, namun akan mengumumkan setelah pertemuan tingkat kerja KTT ke-2 Korea Utara dan AS pada hari Rabu (6/2/19).Sebelumnya, Korea Selatan dan AS telah mengmumkan akan melakukan latihan Key Resolve selama dua minggu mulai tgl.4 Maret mendatang.Mereka juga sedang mempertimbangkan perubahan nama latihan Foal Eagle yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Maret dan April, serta melaksanakannya pada tahun ini dengan mengurangi volume latihannya.