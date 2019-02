Korea Utara dan AS Lanjutkan Pembicaraan Tingkat Kerja Hari Kedua di Pyongyang

Photo : YONHAP News

Korea Utara dan AS akan melanjutkan pembicaraan tingkat kerja hari kedua di Pyongyang pada hari Kamis (7/2/19) untuk mempersiapkan KTT Korea Utara dan AS yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 27 dan 28 Februari di Vietnam.Perwakilan Khusus Kebijakan urusan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun dan mitranya dari Korea Utara, mantan Duta Besar Korea Utara untuk Spanyol Kim Hyok-chol dilaporkan telah mengadakan pembicaraan di Pyongyang pada hari Rabu (6/2/19).Kedua pihak diperkirakan akan membahas langkah-langkah denuklirisasi Korea Utara dan langkah-langkah balasan dari AS.Langkah tersebut dapat mencakup pembongkaran fasilitas nuklir di Yongbyon Korea Utara dan juga pernyataan resmi mengakhiri Perang Korea.Menurut laporan, Biegun tiba di Pyongyang pada hari Rabu melalui penerbangan jalur Laut Barat dari Pangkalan AS di Osan Korea Selatan.