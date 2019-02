Pebisnis Korea Selatan Berharap Kawasan Industri Gaeseong dapat Dibuka Kembali

Photo : YONHAP News

Rencana KTT ke-2 antara Korea Utara dan AS yang akan berlangsung di Vietnam membuat ekspektasi pebisnis Korea Selatan untuk membuka Kawasan Industri Gaeseong tampak kembali meningkat.Beberapa pihak memandang suasana perdamaian di Semenanjung Korea yang sedang berkembang melalui peningkatan hubungan Korea Utara dan AS menjadi tanda positif untuk mengoperasikan kembali kawasan industri gabungan antarKorea tersebut.Ketua bersama Komite Penanggulangan Darurat Kawasan Industri Gaeseong, Shin Han-yong menyampaikan harapan agar kawasan industri itu benar-benar akan dibahas dalam KTT Korea Utara dan AS, dan rencana pembukaannya dapat dilakukan secara pasti.Shin menambahkan pihanya berencana melakukan kunjungan ke Korea Utara untuk memeriksa fasilitas kawasan seusai pertemuan puncak tersebut.Pihak Komite menerangkan bahwa pemeriksaan fasilitas di kawasan industri itu dapat dilakukan, terlepas dari sanksi pada Korea Utara, sehingga akan mengusahakan pemeriksaannya paling cepat pada akhir bulan ini.Menjelang genap tiga tahun penutupan kawasan pada tgl.10 Februari, para pebisnis juga akan meminta parlemen untuk mengizinkan kunjungan mereka ke Korea Utara.