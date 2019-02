Seoul Berharap KTT ke-2 Korea Utara dan AS Akan Membuat Kemajuan yang Spesifik

Photo : YONHAP News

Kantor kepresidenan Korea Selatan menyambut baik rencana KTT ke-2 antara Korea Utara dan AS di Vietnam yang telah diumumkan tanggal dan tempat pelaksanaannya dalam pidato kenegaraan Presiden Doland Trump di Washington.Jubir kepresidenan Kim Eui-kyum pada pengarahan rutin hari Rabu (6/2/19) menyatakan Seoul berharap KTT ke-2 tersebut mampu menghasilkan keputusan yang spesifik dan substansial.Dengan mengutip sejarah hubungan AS dan Vietnam yang telah berubah dari bermusuhan menjadi sekutu, Kim menganggap Vietnam akan menjadi lokasi terbaik untuk menulis sejarah baru antara Korea Utara dan AS.Kim menolak untuk mengatakan di kota mana KTT akan dilaksanakan, menyebut bahwa Washington dan Pyongyang diperkirakan akan segera membuat pengumuman lebih lanjut.Dia juga menyatakan kepada wartawan bahwa Presiden Moon Jae-in tidak akan melawat ke Vietnam selama KTT tersebut, di tengah spekulasi yang berkembang bahwa dua Korea, AS dan China akan mendeklarasikan berakhirnya Perang Korea secara resmi.