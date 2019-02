Korea Selatan dan AS Sepakati Pembagian Biaya Pertahanan Paling Cepat Hari Kamis

Photo : KBS News

Korea Selatan dan AS diperkirakan akan menyepakati perjanjian baru atas pembagian pembiayaan penempatan pasukan AS di Korea Selatan, paling cepat pada hari Kamis (7/2/19).Seorang anggota parlemen Lee Soo-hyuk di Komite urusan Diplomatik dan Unifikasi Parlemen pada hari Kamis menyatakan negosiasi pembagian biaya pertahanan dua negara telah memasuki tahap akhir.Lee mengatakan kedua negara sedang mempersiapkan keputusan agar pembiayaan tahun ini akan dikeluarkan kurang dari 1,5 triliun won dan perjanjian akan berlaku selama setahun.Jika perjanjian itu ditandatangani pada hari Kamis, pemerintah Seoul akan menyelesaikan prosedur terkait pada bulan Februari atau Maret dan parlemen akan melakukan pemeriksaannya pada bulan April.Pihak AS sejauh ini menuntut kontribusi minimum sebesar 1,305 triliun won dengan masa perjanjian selama setahun, sementara Korea Selatan bersikeras untuk membagi maksimal satu triliun won dengan perjanjian yang berlaku selama tiga hingga lima tahun.