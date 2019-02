Utusan AS Kemungkinan Akan Kembali ke Seoul setelah Pembicaraan Tingkat Kerja di Pyongyang

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun diperkirakan akan kembali ke Seoul pada hari Jumat (8/2/19) setelah melakukan negosiasi dengan mitranya dari Korea Utara di Pyongyang.Sumber berita di Seoul mengatakan Biegun akan terbang kembali ke Seoul pada akhir pekan setelah menyelesaikan pembicaraan tingkat kerja dengan mitranya dari Korea Utara Kim Hyok-chol untuk mempersiapkan pertemuan puncak kedua pemimpin mereka.Biegun diperkirakan akan kembali ke Seoul melalui penerbangan Angkatan Laut AS melintasi Laut Kuning seperti jalur perjalanan ke Pyongyang pada hari Rabu (6/2/19).Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri mengatakan Biegun mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Seoul sebelum berangkat ke Korea Utara, memberi tahu pihak Korea Selatan bahwa ia akan memberi pengarahan singkat kepada mereka tentang hasil pembicaraan tingkat kerja.Beigun dan Kim Hyok-chol dilaporkan telah memfokuskan diskusi mereka pada pengkoordinasian kata-kata dari perjanjian KTT yang akan dirilis setelah KTT ke-2 Korea Utara dan AS yang dijadwalkan pada 27 dan 28 Februari di Vietnam.