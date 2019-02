Korea Utara dan AS Membahas Lokasi Pelaksanaan KTT Mereka

Photo : KBS News

Korea Utara dan AS dalam pertemuan tingkat kerja menegosiasikan lokasi pelaksanaan KTT ke-2 antarnegara, yaitu antara Hanoi atau Danang.Presiden AS Donald Trump dalam pidato kenegaraan tahun baru telah memilih Vietnam sebagai tempat penyelenggaran KTT ke-2 dengan Korea Utara, namun belum menyatakan kota yang dipilih.Kementerian Luar Negeri AS mengatakan dua pihak tengah membahasnya dalam pertemuan tingkat kerja di Korea Utara.Korea Utara memilih Hanoi yang memiliki kantor Kedutaan Besar, sedangkan AS lebih memilih Danang dengan alasan pengawalan dan keamanan.Jika KTT tersebut dilaksanakan di Hanoi, selain dengan Trump, Kim Jong-un dapat mengadakan pertemuan dengan pimpinan Vietnam karena ia tengah mempersiapkan kunjungan kenegaraannya.Sementara itu, AS mendesak Korea Utara untuk memilih Danang sebagai lokasi pertemuan untuk lebih fokus pada perundingan denuklirisasi.