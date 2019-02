Menlu AS Pompeo: Negosiasi Nuklir Korea Utara Tidak Berjalan Mudah

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam wawancara dengan Fox Business Network hari Rabu (6/2/19) waktu setempat mengatakan ia menyadari tidak mudah bagi Kim Jong-un untuk melakukan negosiasi nuklir, namun menambahkan hal itu adalah tugas yang telah ditetapkan.Pompeo juga menyebut, Mantan Presiden Barack Obama dalam peroses serah terima jabatan pemerintah sempat mengatakan isu Korea Utara akan menjadi ancaman terbesar bagi pemerintahan Trump.Pompeo sempat menyinggung KTT Korea Utara dan AS yang ke-2 dan menilai AS akan menjanjikan masa depan yang baik bagi penduduk Korea Utara sebagai tindak balasan denuklirisasi.Dalam persiapan KTT dengan Korea Utara, Pompeo menegaskan bahwa AS telah melakukan persiapan dengan sempurna.