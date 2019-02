KTT Kedua antara Korea Utara dan AS Akan Digelar di Hanoi, Vietnam

Photo : KBS News

Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Hanoi akan menjadi lokasi penggelaran KTT ke-2 dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Trump mengonfirmasi dalam sebuah kicauan di Twitter pada hari Sabtu (9/2/19) waktu Korea bahwa KTT kedua antara Korea Utara dan AS akan berlangsung di ibu kota Vietnam, Hanoi, pada tanggal 27-28 Februari.Sebelumnya, Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun mengadakan pembicaraan tingkat kerja dengan mitranya dari Korea Utara Kim Hyok-chol untuk mempersiapkan pertemuan puncak kedua pemimpin mereka mulai hari Rabu hingga Jumat kemarin.Presiden AS menyampaikan melalui akun Twitter-nya bahwa Biegun baru saja meninggalkan Korea Utara setelah pertemuan yang sangat produktif dengan menyepakati waktu dan tanggal untuk penggelaran KTT ke-2 dengan Kim Jong-un.Ditambahkannya, pertemuan itu akan diadakan di Hanoi pada tanggal 27 dan 28 Februari mendatang.Sebelumnya, Trump mengumumkan pada hari Selasa bahwa pertemuan keduanya dengan Kim akan diadakan di Vietnam, namun tidak menentukan kota tuan rumah.Ada laporan bahwa AS menyukai Da Nang sementara Korea Utara menginginkan Hanoi sebagai tempat pertemuan.Selain itu, saat mengumumkan lokasi KTT, Trump memperlihatkan harapan akan kesepakatan denuklirisasi dan menekankan masa depan yang cerah bagi ekonomi Korea Utara.