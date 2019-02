Utusan Khusus AS Kembali dari Perjalanan ke Pyongyang

Photo : KBS News

Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun menjelaskan hasil pembicaraan tingkat kerja dengan mitranya dari Korea Utara Kim Hyok-chol di Pyongyang selama 2 malam 3 hari kepada Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha pada hari Sabtu (9/2/19), Biegun menilai bahwa pertemuan dengan Korea Utara sangat produktif.Ditambahkannya, meskipun ada sejumlah kesulitan, dirinya menyakini bahwa Korea Utara dan AS akan memperoleh suatu kemajuan yang nyata.Setelah itu, Biegun mengadakan pertemuan dengan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Lee Do-hoon untuk berbagi isi negosiasi dengan Korea Utara dan juga membahas tentang strategi negosiasi selanjutnya pada hari Sabtu.Selama tiga hari berada di Pyongyang, Biegun bertemu dengan mitranya dari Korea Utara Kim Hyok-chol, kemungkinan untuk mengoordinasikan kata-kata dalam perjanjian yang akan dirilis setelah KTT kedua Korea Utara-AS yang dijadwalkan pada 27 dan 28 Februari di Vietnam.Rincian perundingan Biegun di Korea Utara tidak diketahui, dan perhatian diberikan pada seberapa banyak kedua pihak berhasil menyelesaikan perbedaan atas denuklirisasi Korea Utara dan langkah-langkah yang sesuai dari AS.Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan melalui pernyataan pada hari Jumat (8/2/19) waktu setempat bahwa Biegun dan Kim Hyok-chol sepakat untuk mengadakan negosiasi lanjutan sebelum KTT ke-2 diadakan. Namun, waktu dan tempatnya tidak diumumkan.