Produser Musik Korea Selatan Bang Si-hyuk Terpilih Sebagai Salah Seorang New Power Generation oleh Billboard

Photo : KBS News

Direktur utama agensi musik BTS, Big Hit Entertainment, yakni produser musik Korea Selatan Bang Si-hyuk terpilih sebagai salah seorang dari 25 New Power Generation yang diumumkan oleh Billboard, AS.Billboard memilih 25 orang pemimpin generasi baru yang akan memimpin pasar musik dunia melalui artikel berjudul 'Meet Music's New Power Generation: 25 Top Innovators' pada hari Kamis (7/2/19) waktu setempat.Billboard memperkenalkan bahwa BTS, yang dibimbing oleh produser merangkap penggubah musik Bang, naik daun di dunia musik Barat pada tahun 2018 lalu.Selain itu, Billboard menjelaskan bahwa 2 album BTS menduduki urutan puncak untuk kali pertama bagi artis Korea, dan juga tiket konser pertama di AS laris terjual hanya dalam satu jam.