Korea Selatan dan AS Akan Menandatangani Perjanjian Pembagian Biaya Penempatan Pasukan AS di Korea Selatan Secara Tentatif Pada Hari Minggu

Photo : KBS News

Korea Selatan dan AS diperkirakan akan menandatangani perjanjian baru atas pembagian biaya penempatan pasukan AS di Korea Selatan secara tentatif pada hari Minggu (10/2/2019) besok.Menurut sumber diplomatik, negosiasi pembagian biaya pertahanan dua negara hampir selesai setelah Korea Selatan menerima masa perjanjian satu tahun yang diajukan oleh AS, dan AS menerima usulan angka maksimal dari Korea Selatan, yakni 1 triliun 30 miliar won.Dengan demikian, biaya pertahaan yang dibebankan kepada Korea Selatan untuk setahun diperkirakan sebesar 1 triliun 38,9 miliar won.Jika perjanjian itu ditandatangani pada hari Minggu, pemerintah Seoul akan menyelesaikan prosedur terkait pada bulan Februari atau Maret dan parlemen akan melakukan pemeriksaannya pada bulan April.