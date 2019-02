BTS Menjadi Penyanyi Korea Selatan Pertama yang Tampil di Panggung Grammy Awards

Photo : YONHAP News

BTS tampil di panggung acara penghargaan musik Grammy Awards Ke-61 untuk pertama kalinya sebagai penyanyi Korea Selatan.BTS berpartisipasi pada acara yang digelar di Staples Center Los Angeles AS pada Senin (11/2/19) pagi waktu Korea Selatan sebagai pembaca nominasi penghargaan kategori album R&B terbaik.BTS yang tampil di panggung dengan diiringi lagu andalan album ketiga 'Fake Love' menyatakan mereka tumbuh di Korea Selatan dan selalu bermimpi untuk tampil di panggung Grammy.BTS yang berjanji untuk kembali ke panggung Gramy Awards kemudian memberikan penghargaan pada pemenang album R&B terbaik, penyanyi wanita AS, H.E.R.BTS sebelumnya telah menarik perhatian besar karena diundang sebagai pemberi penghargaan Grammy Awards.BTS berhasil diundang tiga acara penganugerahan musik terbesar di AS, Billboard Music Awards, American Music Awards dan Grammy Awards.Dalam sebuah wawancara dengan media setempat, BTS menyatakan kehadiran mereka di Grammy Awards sebagai mimpi dan cukup menikmati momen ini meskipun merasa tegang.Mereka juga menyatakan rasa terima kasih kepada para penggemar 'Army' dan semua penggemar yang membuat mimpi mereka menjadi nyata.