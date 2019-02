Menlu AS Pompeo Harapkan 'Kemajuan Substansial' di KTT ke-2 dengan Korea Utara

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Selasa (12/2/19) mengatakan ia berharap "kemajuan substansial" akan muncul dalam pertemuan puncak ke-2 antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Vietnam akhir bulan ini.Selama kunjungan ke Slovakia, Pompeo mengatakan dia berharap Korea Utara dan AS akan membuat kemajuan pada masing-masing empat pilar yang disepakati selama KTT Singapura Juni lalu.Kesepakatan tersebut termasuk denuklirisasi Korea Utara, keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea, dan juga menciptakan kondisi yang akan mengarah ke masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Korea Utara.Pada KTT pertama di Singapura, Trump dan Kim sepakat mereka akan berkomitmen membangun hubungan bilateral yang baru dalam upaya membangun era perdamaian dengan stabilitas yang erat.Kedua belah pihak juga sepakat untuk bekerja sama menggali sisa-sisa tentara AS di Korea Utara.