Pejabat Tinggi Korea Selatan dan AS Gelar Rapat Menjelang KTT ke-2 Korea Utara-AS

Photo : YONHAP News

pejabat tinggi Korea Selatan dan AS akan menggelar pembicaraan jelang konferensi tingkat tinggi ke-2 antara Korea Utara dan AS di Vientnam pada akhir bulan ini.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan Menteri Kang Kyung-wha akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Warsawa pada hari Kamis (14/2/19), di sela-sela rapat tingkat menteri yang digelar AS mengenai perdamaian dan keamanan di Timur Tengah.Ketika berangkat ke Polandia pada hari Rabu (13/2/19), Kang mengatakan kepada para wartawan bahwa ia dan Pompeo akan menilai dan bertukar pandangan terkait hasil pembicaraan pra-KTT yang dilakukan utusan khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun di Pyongyang pada minggu lalu.Kang juga akan memeriksa persiapan untuk KTT tersebut sebagai prioritas utamanya dalam pertemuan dengan Pompeo.Kedua pihak juga tampak akan mendiskusikan penandatanganan kesepakatan awal terkait biaya penempatan tentara AS di Korea Selatan.