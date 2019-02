Penyataan Kepala USFK atas Penempatan Pasukan AS di Korsel Picu Kontroversi

Photo : YONHAP News

Kepala Komandan Pasukan AS di Korea (USFK) Robert Abrams menyatakan Korea Selatan perlu untuk terus menempatkan pasukan AS di wilayahnya sampai saat perjanjian perdamaian dicapai.Jendral Abrams menyatakan hal tersebut di hadapan Komisi Angkatan Senjata Senat AS pada hari Selasa (12/2/19).Dia mengatakan ketegangan secara jelas tampak mereda di Semenanjung Korea, sementara aliansi Korea Selatan dan AS tetap kuat.Meskipun demikian, pernyataan Abrams untuk penempatan pasukan AS sampai tercapainya perjanjian perdamaian justru menimbulkan perseteruan karena dianggap kembali mempertimbangkan penempatan pasukan AS setelah penandatanganan perjanjian perdamaian.Kementerian Pertahana di Seoul menanggapinya dan menyebut bahwa Korea Selatan dan AS memiliki konsensus yang keras terhadap peranan pasukan AS di Korea Selatan untuk mewujudkan perdamaian di Asia Timur Laut.