AS Menimbang Pengecualian Sanksi untuk Kelompok Bantuan Korea Utara

Photo : KBS News

AS dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk membebaskan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan dari larangan bepergian ke Korea Utara dan sanksi-sanksi lain terhadap negara komunis itu.Menurut Voice of America (VOA) Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS pada hari Kamis (14/2/19) mengatakan Washington sedang mempertimbangkan pengecualian untuk kelompok-kelompok bantuan yang memberikan bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara.Juru bicara itu mengatakan pihaknya sedang melakukan peninjauan kebijakan untuk memastikan penegakan sanksi tidak akan menghalangi pemberian bantuan yang sah untuk Korea Utara.Menanggapi kritik bahwa AS memberlakukan sanksi sampai denuklirisasi tercapai sehingga menghambat misi bantuan kemanusiaan, juru bicara itu mengatakan Washington berharap kelompok itu akan memenuhi standar internasional mengenai akses dan pemantauan.Juru bicara itu menambahkan AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan terus memeriksa dengan seksama atas permintaan pengecualian sanksi oleh kelompok bantuan.