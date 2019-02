Kemenlu Korea Selatan dan AS Memperkuat Kerja Sama demi Keberhasilan KTT Korea Utara-AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha dengan mitranya dari AS Mike Pompeo menggelar pertemuan khusus di Polandia.Di sela-sela rapat tingkat menteri yang digelar AS mengenai perdamaian dan keamanan di Timur Tengah, kedua menteri sepakat memperkuat kerja sama bilateral demi keberhasilan KTT Korea Utara-AS yang akan digelar dua minggu ke depan.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengungkapkan bahwa AS menunjukkan tekad yang kuat untuk mendapat hasil nyata dalam KTT tersebut, termasuk dengan menjalankan pertemuan tingkat kerja dengan Korea Utara.Menlu Korea Selatan juga menyatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk keberhasilan pertemuan Trump dan Kim Jong-un.Selain dengan Pompeo, Kang juga akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di sela-sela Pertemuan Keamanan yang akan dibuka di Munchen, Jerman.