Mengurangi Ketegangan Semenanjung Korea Masuk Sebagai Topik KTT ke-2 Korea Utara-AS

Photo : YONHAP News

Selain denuklirisasi, Korea Utara dan AS diperkirakan akan memilih pelonggaran ketegangan di Semenanjung Korea sebagai pokok pembicaraan KTT ke-2 mereka.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang sedang melawat ke Polandia sempat menyatakan pihaknya memiliki target agar dapat bergerak semaksimal mungkin dalam dua minggu ini.Pompeo mengatakan dua pihak akan memilih rencana mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea dan konflik militer sebagai topik utama, selain denuklirisasi Korea Utara, seperti yang telah disepakati Trump dan Kim Jong-un pada KTT pertama mereka di Singapura.Kantor Berita Kyodo melaporkan AS mengusulkan Pakta Non-Agresi atau Deklarasi Perdamaian antara Korea Utara dan AS, bukan pengumuman berakhirnya perang oleh empat pihak termasuk Korea Selatan dan China.AS menyatakan niatnya untuk menjamin rezim Korea Utara dan hal itu akan mendorong Pyongyang melaksanakan denuklirisasi.Media Jepang itu melansir pengumuman Pakta Non-Agresi oleh AS tidak memiliki dampak yang besar sehingga Korea Utara diperkirakan akan segan dalam melaporkan rencana nuklir dan rudalnya.Oleh karena itu, kesepakatan dua pihak sebelum KTT yang saat ini sedang disusun dalam pertemuan kerja antarnegara diperkirakan akan sulit menemukan titik temu.