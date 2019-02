CSIS AS Rilis Laporan Pangkalan Misil Sangnam-ri Korut

Photo : YONHAP News

Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) AS merilis laporan tentang pangkalan misil Sangnam-ri, Hochon-gun, provinsi Hamgyong Selatan, Korea Utara.Menurut laporan tersebut, pangkalan Sangnam-ri terletak 310 km ke arah Timur Laut dari Pyongyang, dan mempunyai rudal balistik jarak menengah-jauh atau IRBM.Laporan itu menunjukkan bahwa rudal Hwasong-10 yang ada di pangkalan tersebut mempunyai jarak tempuh lebih dari 3.000 km, sehingga dapat mencapai Guam AS dan pangkalan militer AS di Okinawa, Jepang.Ditambahkan pula, pangkalan Sangnam-ri tidak pernah dilaporkan oleh pemerintah Korea Utara dan pangkalan tersebut belum dimasukan sebagai agenda negosiasi nuklir antara AS dan Korea Utara.